O caminho do Brasil ao Oscar: o que falta para 'Ainda Estou Aqui' vencer?

Para Ortega, a imprensa internacional está começando a replicar essas críticas feitas na América Latina. "Vale a pena ficar de olho em como essas críticas poderiam afetar as possibilidades do filme vencer em todas as categorias nas quais está indicado", pondera.

Isso, claro, se a Sony e os produtores brasileiros conseguirem superar o grande investimento de marketing da Netflix —que distribui o filme francês nos EUA. Por outro lado, há um sentimento anti-streaming entre os membros mais tradicionais da AMPAS, o que pode ter um efeito contrário nesse cenário.

Já em melhor atriz, Fernanda Torres tem uma outra adversária. Por mais que Karla Sofía Gascón, de "Emilia Pérez", tenha feito história ao ser a primeira mulher trans indicada, quem surge como favorita é Demi Moore, por "A Substância".

Demi Moore é a estrela do filme 'A Substância', dirigido por Coralie Fargeat Imagem: Divulgação/MUBI

Neste caso, há um outro ponto que, historicamente, faz vencedores do Oscar: a narrativa de superação. A atriz foi vista como uma sex symbol nos anos 1990, estrelando longas como "Ghost: Do Outro Lado da Vida" e "Proposta Indecente". Depois de alguns anos com menor destaque, ela ressurgiu com um sucesso de crítica por sua atuação.

"Existe esse espírito de compensação, em alguns casos das pessoas grandes do cinema que deveriam ter sido premiados e nunca foram. Um exemplo muito bom é o do Leonardo DiCaprio, que é um dos melhores de sua geração e que venceu apenas em sua sexta indicação, que não é o melhor atuação da sua carreira", explica Felipe Haurelhuk.