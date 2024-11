Entenda as dificuldades para o retorno de 'Chaves' e 'Chapolin' ao SBT

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, isso ocorreu porque as afiliadas teriam preferido manter as versões locais do Tá Na Hora no final de tarde. Com a mudança, o policialesco cederia parte do seu tempo para a produção mexicana.

Para este colunista, o SBT negou a informação: "A decisão já tinha sido tomada antes do encontro da rede, que ocorreu ontem [terça]. A nova grade foi adiada para dar tempo de divulgação e ajuste de formato da linha de shows". Por enquanto, essa retomada segue sem data.

Como vimos, só há mesmo um lugar do qual as criações de Chespirito nunca poderão ser retiradas: do coração e da memória de seus fãs. De resto, é sempre bom ficar atento às linhas pequenas do contrato. "Chirrín".

Siga o colunista no Twitter, Instagram, TikTok e LinkedIn, ou faça parte do grupo do WhatsApp.