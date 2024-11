Disney dribla crise, faz transição e se consolida como gigante do streaming

Em termos contábeis, o trimestre encerrado em setembro representou o fim do ano fiscal de 2024 para a empresa. No geral, o resultado foi positivo para o segmento de entretenimento: um crescimento de 1%, alcançando US$ 41,2 bilhões (R$ 238 bilhões) de receita.

Porém, o que brilhou mesmo (e puxou tudo pra cima) foram justamente estes últimos três meses: crescimento de 14% no faturamento, com US$ 10,8 bilhões (R$ 62 bilhões). O lucro operacional (que é a receita menos a despesa) reverteu um prejuízo de US$ 387 milhões (R$ 1,3 bilhão) no mesmo período de 2023 para um lucro de US$ 321 milhões (R$ 1,8 bilhão). Em grande parte, resultado de cortes —incluindo demissões— que aconteceram no último ano. Tanto é que o investimento em conteúdo caiu de US$ 27 bilhões (R$ 155 bilhões) no ano passado para US$ 25 milhões (R$ 144 bilhões) neste.

Fim da guerra

A guerra do streaming pode ter acabado com a vitória da Netflix, mas Mickey e seus amigos não saíram derrotados. De acordo com o relatório, o Disney+ alcançou a marca de 122,7 milhões de assinantes, um aumento de 4,4 milhões. Somado ao Hulu, vídeo sob demanda que só opera nos EUA, o número chega a 174 milhões. Além disso, há ainda outros 35,9 milhões que acessam o Disney+ Hotstar, que existe apenas na Índia e tem outros sócios locais.

Isso coloca a plataforma como a segunda maior, em termos globais. A primeira é a Netflix, com 282 milhões de lares. Já a Amazon informa que o Prime Video tem "mais de 200 milhões de espectadores mensais", sem dar mais detalhes.

O serviço também ampliou a receita por usuário —tanto com reajuste dos pacotes quanto com a introdução de publicidade, por meio de um plano mais barato. "O preço que colocamos em prática recentemente, com um aumento, foi projetado para mover mais pessoas em direção ao AVOD [assinatura com anúncios]", contou Bob Iger, CEO da Disney, em uma conferência virtual com investidores.