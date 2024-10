Ainda sem data para retorno definitivo, SBT fará novo especial de 'Chaves'

"Chaves" e "Chapolin" voltarão à TV aberta, pelo SBT, em breve —ainda que não seja de forma definitiva. Esta coluna de Splash apurou que o canal prepara um novo especial para o feriado de Finados, em 2 de novembro, trazendo os dois clássicos infantis como atrações principais.

Em todo o mundo, essas produções ficaram fora do ar por mais de quatro anos. Tudo por conta de uma disputa entre a mexicana Televisa (dona da produção) e os herdeiros do criador dos personagens. A pendência foi resolvida apenas recentemente, o que permitiu ao SBT retomar o acordo de licenciamento dos seriados no nosso país.

Contudo, em vez de adotar a volta permanente, a emissora brasileira está empregando uma estratégia em fases. Primeiro, "Chaves" e "Chapolin" foram exibidos de forma especial no Dia das Crianças, em 12 de outubro. Agora, surgem no que está sendo chamado de Feriadão SBT, com uma programação diferenciada no dia 2 de novembro, novamente um sábado.