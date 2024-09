Guerra do streaming ganha 'versão brasileira' com Globo, SBT, Band e Record

O SBT não divulga o número exato de usuários, mas afirma que o +SBT "já atingiu resultados expressivos" e superou a meta inicialmente prevista para o final deste ano.

Bandplay

No Grupo Bandeirantes de Comunicação, a estratégia de streaming adotada é a do AVOD (Advertising Video on Demand), pela qual todo o catálogo é oferecido de forma gratuita e sob demanda, sendo financiado por publicidade. Esse formato é considerado uma versão anterior ao FAST, já que não inclui transmissões lineares. No entanto, Luciana Cardoso, head do Bandplay, adianta que o serviço deverá seguir os passos do +SBT em breve: "A experiência deles foi realmente bem-sucedida ao já começar com esses canais, mas em breve vamos lançar os nossos. Já estávamos neste planejamento", afirma.

Por ora, a única transmissão linear em vídeo é o sinal da própria Band, que acompanha as rádios do grupo. "É raro encontrar uma rádio tão forte como a BandNews FM disponível no mesmo aplicativo que transmite a programação de TV", destaca Luciana.

O Bandplay agrega o sinal da TV aberta junto com as rádios do Grupo Bandeirantes Imagem: Reprodução/Bandeirantes

No Bandplay, os usuários podem conferir todos os programas da TV aberta, incluindo Perrengue e Sabadão da Gente. O jornalismo marca presença, com destaque para a cobertura das eleições de 2024. Embora a companhia não revele números, Luciana aponta que as transmissões esportivas ao vivo são o principal motor de audiência. "E estamos conseguindo atrair um público diferente [daquele que acompanha a emissora]", explica. Outro campeão de espectadores é o MasterChef. "O horário de pico costuma ser no dia seguinte, e não na noite de transmissão", revela.