Streaming dribla SBT, fecha com Televisa e volta de 'Chaves' é antecipada

Entenda questão que envolve 'Chaves'

Em 2020, a Televisa entrou em atrito com os herdeiros de Chespirito, que são os donos dos roteiros de "Chaves" e também dos textos de "Chapolin". O impasse tirou as produções dos televisores e streamings de todo o mundo, inclusive no Brasil, e foi resolvido há poucas semanas.

Com o novo acordo assinado no México, o SBT retomou o licenciamento dos infantis, que foram exibidos de forma especial na programação do Dia das Crianças, em 12 de outubro. Como já mencionado, não há ainda uma data oficial para o retorno definitivo para a grade do canal aberto, nem quando os episódios serão disponibilizados no +SBT.

Seja como for, os fãs brasileiros não vão precisar esperar mais: basta sintonizar o Las Estrellas a partir desta sexta-feira.

"Já estávamos negociando com eles [Televisa], e aceleramos", revela Chico Vargas. "Levamos muito em consideração esse timing, dessa demanda [reprimida] do mercado gerada por esse vácuo, esse hiato, e vai ter uma grande atratividade para quem é apaixonado por 'Chaves'".

Contudo, o retorno não contemplará a clássica dublagem, já que os sinais manterão o áudio original em espanhol. A Zapping afirma que a opção de legendas virá no futuro.