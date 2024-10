Cinemas não rendem para Apple: lançamentos fracassam e futuro é incerto

Dos computadores ao audiovisual

Trata-se de uma mudança de rota em um caminho que sempre chamou a atenção por sua peculiaridade. Fundada em 1977 por Steve Jobs e Steve Wozniak na cidade de Cupertino, na Califórnia, a Apple começou com a intenção de transformar os computadores —até então enormes e desajeitados— em objetos do consumo diário das pessoas. Foi apenas nos anos 2000, com a introdução de produtos como iPod e o iPhone, que a companhia finalmente cumpriu com esse objetivo.

O campo das artes performáticas surgiu no radar de Jobs junto com o tocador de músicas. Parte da revolução com o iPod envolveu justamente mudar o paradigma da distribuição das canções, o que, no fim do dia, colocou a pirataria em segundo plano e revitalizou a indústria musical por meio do digital. O Spotify hoje corre porque, há 23 anos, o iTunes começou a caminhar.

Com o lançamento do iPod, em 2001, a empresa fundada por Steve Jobs (foto) mudou o panorama da música e do entretenimento Imagem: Marcio Jose Sanchez - 6.jan.2004/AP

A opção de colocar vídeo à venda dentro do aplicativo veio em 2005. Em 2019, quando as gigantes de tecnologia estavam buscando imitar o sucesso da Netflix, lançar o Apple TV+ com filmes e séries originais soou mais como uma obrigação do que como um foco real da empresa, agora liderada pelo CEO Tim Cook.

Não é fácil analisar a função de um serviço de vídeo sob demanda por assinatura dentro da estratégia geral da Apple, que nunca se valeu da relação já construída com os donos de conteúdo para popular o TV+, preferindo deixá-los do lado de fora. Para o canal próprio, Cook e sua equipe apostaram em títulos totalmente exclusivos e inéditos, com poucas franquias pré-estabelecidas e um volume relativamente pequeno de lançamentos.