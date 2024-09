IA revivendo famosos que já morreram? Prática agora será regulada por lei

Fonte de receita em vida

Com respaldo legal, artistas brasileiros e hollywoodianos podem até vender e receber em vida pelos direitos de réplica digital após a morte, como fez James Earl Jones. Trata-se de uma mudança na ordem natural das coisas, já que, normalmente, são os filhos e netos que usufruem da receita que continua a ser gerada após o falecimento do famoso.

Governador Tarkin, vivido por Peter Cushing, ator morto em 1994, foi recriado digitalmente para o filme "Rogue One: Uma História Star Wars", de 2016 Imagem: Reprodução/Disney

Em fevereiro, o dublador Wendel Bezerra —famoso como a voz de personagens como Bob Esponja e Goku, do anime "Dragon Ball", no Brasil— deixou no ar esse tipo de possibilidade em entrevista à coluna. "De repente, eu posso vender a minha voz para colocar no Bob Esponja pelos próximos 50 anos. Eu vou ganhar por isso e não vou gravar mais. Vou ter mais tempo para fazer outros trabalhos, outros projetos, ou viajar enquanto estou ganhando por ter vendido o uso da voz especificamente para o Bob Esponja", disse Wendel na época.

É provável que, com o tempo, iniciativas do tipo comecem a borrar a linha entre vida e morte no audiovisual, permitindo que personagens continuem vivos após o falecimento de seus intérpretes. Ou que músicas continuem a ser geradas décadas depois da passagem de um músico.

Se hoje a discussão é sobre legislação, no futuro poderá ser sobre a moralidade no uso dessas cópias virtuais. Será que é certo usar a imagem de alguém falecido há décadas para promover um produto em um comercial? Um ator poderá ser julgado por uma interpretação que ele nunca teve? A obra será digna do mesmo crédito? É justo com os novatos, que precisarão disputar espaço com estrelas de todos as épocas? E o público, vai conseguir diferenciar o que é ou não real?