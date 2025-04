Podcast Neymar no UOL impõe a pergunta: como o Santos o aceitou de volta?

Neymar surgiu no Santos criança e pré-adolescente já era um investimento do clube. Recebia bela remuneração para um menino. Era uma aposta no futuro.

Poderia não se transformar em grande jogador, mas sim, ele vingou. Virou um dos mais talentosos jogadores de futebol no mundo.

Deu retorno o técnico. Após quase meio século o time foi novamente campeão da Libertadores com ele. Graças a ele, principalmente.