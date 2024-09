Greves afetam temporada de blockbusters, mas cinema nacional brilha em 2024

O cinema segue um ritmo sazonal: tradicionalmente, o ano é dividido em diferentes temporadas, cada uma com seus próprios objetivos, audiências e filmes. A mais importante é a do verão norte-americano, que vai de maio a agosto. É nesse período que os blockbusters —produções populares com grandes orçamentos— dominam as telas, garantindo as maiores bilheterias do ano e enchendo os bolsos dos exibidores e estúdios. Porém, em 2024, essa época festiva do cinema quase se transformou em um fiasco.

Nos Estados Unidos, o mês que abre a época dos arrasa-quarteirões registrou uma queda de 29% no faturamento em comparação a 2023, segundo dados da Comscore. O impacto foi grande, refletindo as greves em Hollywood no ano passado. Com as paralisações, diversas filmagens foram adiadas, incluindo "Deadpool & Wolverine", que era esperado para abrir o verão (ou inverno, se considerarmos a perspectiva brasileira). No fim, o peso desse pontapé inicial coube a "O Dublê", estrelado por Ryan Gosling, mas o filme tropeçou nas expectativas, com o perdão do trocadilho.

Outras novidades de maio, como "Furiosa: Uma Saga Mad Max" e "Planeta dos Macacos: O Reinado", também "floparam", para usar o jargão do setor cinematográfico.