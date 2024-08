O 'apocalipse' da TV paga se aproxima? Entenda o que está acontecendo

Operadoras se movimentam

Se os grupos de mídia seguem encastelados, as operadoras estão modificando a sua forma de atuação para continuarem vivas.

Tanto Claro quanto Sky já possuem plataformas OTT: Claro TV+ e Sky+. O "over-the-top" é a transmissão diretamente pela internet, sem cabos, antenas e instalação de um técnico, diminuindo custos. E estão agregando a venda de streamings como Globoplay, Netflix e até Apple TV+ sem um custo adicional para o usuário final, ainda que esteja embutido na assinatura. O pagamento é feito a partir de uma distribuição de receitas, com parte do valor desembolsado pelo usuário indo para o grupo de mídia dono do serviço. Também é possível adicionar outras assinaturas, como do Paramount+, com descontos e na mesma fatura.

Na visão dessas empresas, está dando certo. Ainda que dados públicos no Brasil, divulgados pela Anatel, mostrem que a Claro perdeu cerca de 1,4 milhão de assinaturas "tradicionais" desde o lançamento do Claro TV+, a plataforma digital já alcançou um milhão de lares no mesmo período.

"O que perdemos hoje na TV paga tradicional, que é o número conhecido, a gente praticamente repõe no streaming", explica Falcão, da Claro. "Ainda não viramos a curva. A nossa expectativa é que isso aconteça no primeiro trimestre de 2025".

O Grupo Werthein, que atualmente é a dona da marca Sky no Brasil, informa que são mais de 2 milhões de assinantes quando somados o Sky+ e o DGO (disponível nos outros países latino-americanos). Recentemente, a companhia anunciou a entrada em um novo mercado, o do setor financeiro, com o Skx. "Não temos dúvidas que a agregação de valor à proposta que a Sky leva aos seus clientes é o caminho para aumentar a carteira. Facilitar a vida das famílias é um propósito concreto de negócio", diz Fonseca.