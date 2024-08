Globo entra no mercado de bets. E como ficam o jornalismo e os anunciantes?

"O Brasil é um dos mercados emergentes de jogos mais empolgantes e vibrantes do mundo, e ninguém tem mais exposição e experiência neste mercado do que o Grupo Globo. Esta aliança histórica nos permite entrar rapidamente no mercado com a escala e a experiência necessárias para estabelecer uma posição de operadora líder e fornecedora da melhor experiência para clientes em todo o Brasil", disse Bill Hornbuckle, CEO e presidente da MGM Resorts, em comunicado oficial.

É inegável que o conglomerado brasileiro faz parte do nosso dia a dia. Ela poderá integrar sua própria bet nas transmissões de forma orgânica, similar ao que já faz com o Cartola, que também pode ser turbinado a partir de 2025. Veja o cenário: Caio Ribeiro, comentarista da casa, não só dará dicas de quais jogadores escalar no Cartola, mas efetivamente em qual time apostar, incluindo as "odds" —que são as chances e multiplicadores em caso de vitória.

Vale notar que a Globo não está sozinha. Entre as emissoras de TV, Band e SBT também formalizaram pedidos para operar suas próprias plataformas de jogos. A Disney, dos canais ESPN, também seguiu o mesmo caminho nos EUA. O SBT, em particular, tem uma longa tradição em transformar sua programação em game shows e promover a Tele Sena.

Como ficam o jornalismo e os anunciantes?

Uma "GloboBet" pode ter outras consequências. Primeiro, as casas de apostas virtuais se tornaram poderosos anunciantes na mídia. As bets gastam com marketing entre R$ 5,5 bilhões e R$ 8,8 bilhões anualmente, de acordo com o já mencionado estudo do Itaú. É um volume massivo de recursos, que praticamente está financiando parte relevante dos orçamentos dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, para ficar com apenas um exemplo.

Em uma realidade no qual cinco ou mais casas de apostas colocam os seus nomes lado a lado no mesmo campo de futebol, elas podem não se importar a ponto de retirar seu dinheiro do Grupo Globo. A verdadeira questão é outra: o grupo da família Marinho e outros continuarão dando espaço àqueles que, a partir de 2025, se tornarão seus concorrentes? A nova iniciativa precisará ser extremamente lucrativa para que os canais possam abdicar dessa receita.