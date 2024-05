Sem grandes sucessos, cinemas amargam queda de bilheteria e público em 2024

Um exemplo claro é a Marvel Studios. Desde o "Homem de Ferro", em 2008, a Casa das Ideias abre a temporada de blockbusters com um grande lançamento. Desta vez o plano era ter "Capitão América: Admirável Mundo Novo", mas o longa foi transferido para 2025. Depois, tentaram contar com "Deadpool & Wolverine", que acabou adiado para julho.

É por isso que a distinção de abrir o verão dos norte-americanos caiu no colo de "O Dublê", originalmente previsto para março. Ainda que seja dirigido por David Leitch (de "Trem-Bala" e, veja só, "Deadpool 2") e estrelado por Ryan Gosling (em alta pelo sucesso de "Barbie"), o título teve uma arrecadação mais baixa do que a originalmente prevista - e bem inferior ao que os longas da Marvel faziam no passado.

Com "O Dublê", Ryan Reynolds ficou com a missão de abrir a temporada de grandes filmes de Hollywood Imagem: Divulgação/Universal Pictures

Mesmo produções menores, mas com potencial para boas bilheterias, estão sofrendo. "Rivais", estrelado por Zendaya e com ótima aceitação da crítica, foi lançado em abril (após adiamentos por conta da greve) e angariou US$ 69 milhões (R$ 355,3 milhões) até aqui, de acordo com o Box Office Mojo. É muito pouco para um investimento de US$ 55 milhões (R$ 282,2 milhões). "Guerra Civil", da queridinha A24 e com Wagner Moura como um dos protagonistas, fez até agora US$ 108 milhões (R$ 556,2 milhões) para um orçamento de US$ 50 milhões (R$ 257,5 milhões). Não é um resultado ruim, foi a melhor estreia na história do estúdio, mas ficou aquém das projeções iniciais.

No geral, apenas três arrasa-quarteirões fizeram o seu trabalho em 2024: "Duna: Parte 2" (a maior arrecadação até aqui), "Godzilla e Kong: O Novo Império" (melhor bilheteria na história em um filme estrelado pelo monstro japonês) e "Kung Fu Panda 4".

Nem tudo está perdido. Há esperanças para os executivos preocupados com o dinheiro e donos de salas de cinemas tentando sobreviver. "Planeta dos Macacos: O Reinado", que estreou no último fim de semana e teve um bom resultado. Em parte, graças ao fato de conseguir destaque nas chamadas salas "premium" (mais caras) e por ser integrante de uma franquia já estabelecida.