Reação de Marcos Harter ao desabafo de Emily Araújo é ofensa para todas

Uma mulher foi ofendida pelo namorado em rede nacional em um reality show diversas vezes. Ele a agrediu contra uma parede porque ela não queria dormir com ele. Ele foi expulso. Ela ficou e venceu o reality. Faturou a grana. E, oito meses depois, conseguiu falar sobre o assunto. O medo, a dificuldade de denunciar, o olhar de julgamento que recebeu e recebe. Tudo estava no relato tardio, mas sincero.

A história é de 2017, quando Emily Araújo, enlutada pós perda da própria mãe, entrou no BBB e conheceu Marcos Harter. Um médico culto que a acolheu, soube ouvir sua dor, soube abraçar. Virou romance. E, pouco depois, virou abuso.

É impressionante como a receita do homem tóxico se repete. Primeiro a busca pela vítima já vulnerável, presa fácil. Depois a promessa do acolhimento. A partir daí a imposição do que quer — a mulher está desarmada e quase nunca percebe, mas está sendo manipulada. As ofensas vão em um crescente até que fica impossível não ver o que está acontecendo. Infelizmente, às vezes isso só acontece quando há agressão física. Nesses casos, o abusivo velado fica nitidamente violento. A negação do que está acontecendo fica mais complicada — embora isso possa ainda acontecer.