'A Batalha da Rua Maria Antônia' é aula sobre golpe que persiste entre nós

A "Batalha" do filme é uma história real de 2 de outubro de 1968, em São Paulo. De um lado da rua que é polo universitário até hoje, fica o Mackenzie, à época protegido por tapumes e abrigando mais do que alunos endinheirados. Era ali que os membros do CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, ficavam camuflados com suas armas (tinha coquetel molotov, revólveres, pedras, tijolos e até ovos podres). Havia na faculdade também quem era contra a ditadura e o clima já era hostil lá dentro.

Do outro lado da rua, a Faculdade de Filosofia da USP, que encabeçava a luta política universitária. Todo o conflito começa com um pedágio realizado pela USP na rua para conseguir dinheiro para bancar um congresso da União Nacional dos Estudantes e se transforma em alvo de pedras. Uma eleição da UNE corria em paralelo e uma urna estava presa dentro do Mackenzie e precisava ser resgatada.

Lilian, abraçada em seu livrinho de Aristóteles, quer estudar. Entra no prédio naquela manhã perturbada com o movimento estranhíssimo na rua —e a violência nem havia começado. Tem, além dos conselhos do pai para ficar fora da balbúrdia da revolução estudantil, outras coisas na cabeça: confessar que está apaixonada pela melhor amiga é uma das questões de uma garota que tenta levar uma vida quase comum em um país pegando fogo.

Como no prédio da Faculdade de Filosofia em Santo André onde minha mãe cursava matemática, os alunos invadem a sala. Muitos fecham os livros e vão atrás dos rebeldes. Lilian fica constrangida. Tenta continuar prestando atenção na professora, mas se perde. É difícil mesmo fingir que não aconteceu nada quando alguém que você ama está em perigo.

"A ditadura não está só em Brasília não, ela está do outro lado da rua, no Mackenzie. E a gente precisa lutar pelo direito de escrever poemas, escrever livros, fazer filmes", diz um professor no prédio. "Os alunos decretaram que não vai ter aula hoje", diz outra, reclamando que estão a impedindo de trabalhar. "Quando a senhora resolver se envolver com nossa luta, poderemos conversar. Aliás, tem isqueiro?", pergunta o líder estudantil debochado à mestra. O clima de tensão aumenta, incendeiam o prédio, literalmente.

A situação lembra a calamidade que são os comentários na internet atualmente. Até os xingamentos são parecidos. Só não voa ovo porque o wi-fi ainda não sustenta objetos alados, mas pouco mudou nos últimos 57 anos —do outro lado da rua vem todo tipo de podridão inbox.