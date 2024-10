'Avenida Brasil': após 12 anos, Adriana Esteves ainda usa pen drive

No longínquo e aprazível 2012, o país nunca tinha ouvido falar do gigante que acordaria no ano seguinte nos jogando para "tudo isso que aqui está". Por isso, o prazer das pessoas era ver novela na TV. Para sorte dos terráqueos à época, a novela era boa: "Avenida Brasil" moldava as discussões no bar. Adriana Esteves resignificava o ser vilã e grasnava com uma elegância que deixava todo mundo viciado em sua Carminha.

Como o WhatsApp ainda não era tão popular na época, não perdíamos muito tempo espalhando fake news. E dava para servir de Ombudsman de novela. Além da jarra de plástico de abacaxi, campeã de memória afetiva de 10 entre 10 famílias do subúrbio carioca, tinha também o encanto do tecido de circo da personagem da Nathalia Dill, a paixão pelo Divino Futebol Clube de Tufão e Jorginho, as coreografias maravilhosas de Cacau Protásio com uma vassoura, pedindo para você chamá-la de amendoim. Bons tempos.

E também tinha uma coisa deliciosa: a gente realmente ficava indignado com erro de lógica ou continuidade de novela. É bem mais saudável descer a lenha no autor do que naquele sobrinho que votou errado no primeiro turno e tirou seu candidato do páreo, certo?