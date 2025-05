Lady Gaga: a verdade é que megashow pra 1,5 milhão de pessoas não é roubada

Cada turista que arrasta as malas de rodinha no bairro desembolsa R$ 500 por dia, dizem as projeções. "Eu não duvido", penso ao tropeçar na bagagem de alguém enquanto passo R$ 89 no débito por um café da manhã para dois em uma padaria da Prado Jr.

Um olho na Gaga, outro na publi

A soma é boa para todo mundo: comerciante feliz, políticos satisfeitos, patrocinadores no alvo. A cidade só fala do banco que fez a área VIP onde todo mundo quer estar no sábado. As menções à marca de cerveja que estampa a festa estão por todo lado. Até gigante do streaming entrou na dança e colocou o monstrinho Stitch na janela de Narcisa, na cara da piscina do Copacabana Palace —monstrinhos, aliás, é o jeito que os fãs de Gaga se denominam. A publi é para divulgar o live action do personagem simpático.

Os aviões que cruzam a praia trazem recados relacionados ao evento ("se protejam, monstrinhos", diz a faixa bancada por uma marca de preservativos; "Brazil, I'm devasted", se lê na propaganda da série "Last of Us" em referência a uma cena triste com o tuíte antigo da própria Gaga lamentando o cancelamento de seu show no Brasil há uns anos.

O "devasted" antigo acabou em pizza: Gaga bancou o jantar de uma galera que se aglomerava na frente do Copa havia dias para ver um aceno seu —o que até essa sexta-feira não havia acontecido. Tudo é pertencer. Com ou sem uma fatia da musa (gastronômica e metaforicamente), é gostoso demais se sentir parte de algo. Os momentos históricos que escolhemos viver têm um sabor diferente do triturador humano que tem sido os acontecimentos do mundo.

Tem a ver também com solidão: gostar da mesma coisa que o outro —mesmo que o outro seja um desconhecido— é a chave para se sentir menos sozinho. E quando se está em grupo até a alegria parece mais forte e mais justificada.