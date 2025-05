A vilã que amamos! Odete Roitman causa inveja por falar sempre o que pensa

A mulher não está nem aí. Critica o consumismo da irmã, não tem empatia alguma com a doença da filha, acha que a carteirada de esportista que o filho dá não serve para nada. Por outro lado, fica pistola com o funcionário que obtém informações ilícitas, mas entende que é o caso de valorizar sua inteligência. Ainda sobra patada para todo mundo que não tem lá muito carisma.

Se a ideia era sentir raiva de Odete Roitman (Debora Bloch) na novela "Vale Tudo", como se sentia da vilã de Beatriz Segall, na versão de 1988, parece que algo deu errado. Apesar de estar dentro dos "ônibus caquéticos", o brasileiro concorda com ela: o calor está horroroso, as pessoas nem sempre são bonitas.

Odete virou símbolo de carisma em tempos em que a gente reclama nas redes sociais o dia inteiro de coisas bem parecidas com as que ela odeia. E, se não está esbravejando, está dando aquele sorrisinho safado quando vê foto de um gostoso qualquer no Whatsapp. Ela traduz o egocentrismo não-legalizado que já vivemos e fingimos que não. "É normal eu concordar com tudo que a maior vilã da história das novelas fala?", disse uma moça na internet. Não sei, eu penso, mas quem gosta de dormir na casa dos outros? A empresária grita que odeia visita —ser ou receber— e hotel existe para isso. Ao meu lado, aqui em casa, o pessoal concorda com a cabeça.