Sério que a internet toda parou para dar palco para briga de adolescentes?

Você lembra dos seus namoros aos 17 anos? Com certeza tinha briga por causa de ex-namorada ou por causa de algum flerte inventado. Com 17 anos, se tem uma coisa que a gente tem é tempo livre para ir atrás de minhoca para colocar na cabeça. E olha que, no nosso tempo, nem Whatsapp ou Instagram existiam. Bem, no namoro do filho do meio de Angélica e Luciano Huck tem tudo isso.

As fofocas de qualquer polêmica banal prosperam muito mais hoje, quando os grupos de amigos têm subgrupos de mais ou menos amigos para falar mal de amigos que ficam apenas no primeiro grupo de... eram amigos mesmo? Quem nunca participou desse tipo de ritual que atire o primeiro iPhone. Se a fofoca de zap é irresistível para adultos que têm que fazer almoço, honrar o CLT e pendurar a roupa no varal, imagina na cabeça vazia e oficina de você-sabe-quem dos jovens.

Agora, coloque milhões de seguidores desesperados por informações na mão de cada uma dessas meninas —aqui me refiro ao grupo de amigas da namorada do filho de Angélica. A cada comentário sincero sobre a melhor maquiagem daquela semana, milhares de curtidas as fazem entender que aquilo que elas pensam, fazem e falam é de fato importante. Um spoiler vem do futuro como um petardo: não é importante, e a vida adulta vai varrer essa bobagem toda da cabeça das pessoas (ou deveria).