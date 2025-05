É só barraco: Heleninha Roitman e a absurda dificuldade de lidar com um não

Meu filho queria levar um gato na mochila para a escola. Não pode. Ele chorou no canto do quarto escuro e quase nos atrasamos. Ele disse que eu era a pior mãe do mundo. Eu falei que não é não. E que ouvir os nãos é treino. Ele foi para a escola, o gato ficou.

Olha que coisa injusta para o ser humano hedonista: quanto mais negativa a vida te dá logo cedo, melhor você aprende a viver uma vida cheia de privações —como todas as vidas, perdão por decepcionar os iludidos.

Heleninha levou o gato na mochila para a escola quando era criança? Deve ter levado.

Ela não consegue lidar com a frustração de desligar o telefone celular durante a terapia. Além de atender o celular, ela não consegue lidar com a frustração de continuar a terapia e vai atrás do moço que acabou de conhecer no meio da consulta! Se o garçom não entende a bebida que ela quer, ela quebra copos nele!

Quando sua mãe —uma megera terrível— afirma que ela é uma garota mimada, está correta. Quando diz que ela não sabe lidar com não aos 40 anos, também está.

Estamos aqui excluindo o fator doença, claro, porque é realmente difícil se livrar do alcoolismo. Mas entender que o moço que você achou gato tem uma namorada, e que não é você, é coisa simples se você tiver capacidade de enfrentar algum desapontamento. Guarda a tristeza para dramas reais.