'Mania de Você': ver a relação tóxica de quem se ama é de deixar maluco

"Eles querem me deixar maluco", diz Mavi (Chay Suede) reclamando do relacionamento de Molina (Rodrigo Lombardi) com sua mãe, Mércia (Adriana Esteves), em "Mania de Você", novela das 21h da Globo. E é para enlouquecer mesmo.

O vilão, pai biológico do rapaz, é pouquíssimo confiável, já matou gente e parece disposto a dar o bote na mulher, que era governanta da casa, mas vive mesmo é em sua cama há décadas. Humilhações de todos os tipos estão no cardápio.

É bonita a cena: Mavi parece conformado que a mãe não pode ser melhor que aquilo que é. Mas, mesmo assim, busca traços de maternidade na mulher que nunca cuidou dele. Procura inclusive, chamá-la de mãe —Mércia escuta o vocativo intrigada. Existe, mesmo nas famílias mais desestruturadas, um profundo desejo de cuidado do filho com a mãe. "Ela fez o que era possível", o menino chora.