Bon Jovi conversa e resgata mulher de provável suicídio: quem já te salvou?

No Carnaval de 2023, eu estava quase saindo com um bloco, tambores tocando na rua, de maiô, cheia de glitter no rosto e flores no cabelo, quando o telefone tocou. A notícia da morte é sempre uma bomba. A explicação de que foi um suicídio é uma segunda pancada. Não é fatalidade perder quem se ama que tirou a própria vida: é uma sensação de fracasso.

"Ele escolheu", me avisou a Gabi sobre a morte de Daniel, seu marido, um amigo e parceiro muito próximo, com quem eu tinha dividido apartamento por um período importante da minha vida. O bloco de Carnaval saindo, as pessoas eufóricas, coloridas, me chamando —e eu paralisada no tempo e no espaço, telefone colado ao rosto, tentando pensar em que momento perdi a chance de evitar que aquilo acontecesse. No momento seguinte, uma tempestade caiu. Simbólico também. O céu, às vezes, desaba na cabeça da gente.

O Centro de Valorização à Vida (CVV) lançou um vídeo bonito essa semana. Entre depoimentos de tentantes (que é como se chama pessoas que sobreviveram ao suicídio) e outros envolvidos, uma pergunta cala fundo: o que você diria se tivesse 40 segundos para evitar a morte de alguém a quem ama?

Não sei o que Bon Jovi disse à moça em Nashville, mas aparentemente funcionou. No vídeo, que está aqui abaixo, todo mundo engasga. Mas vem o alento: a gente não tem só 40 segundos. Para quem você disse: "como você está", hoje? Todos os dias há 24 horas para se importar com alguém.

No período mais complicado da minha vida, quando, sob inúmeras violências, eu tinha dificuldade de prosseguir, meus amigos se revezaram em um esquema de amor e cuidado. Quando eu vacilava, tinha alguém lá, sentado, segurando a minha mão, me contando o roteiro de um filme que eu nunca vi, mas é como se tivesse visto, oferecendo comida, mostrando arte. Arte salva também, sabia? Às vezes é um livro, um texto, uma peça, uma música que te salva.

O próprio Daniel, nessa época, me colocou sentada em um sofá preto de couro na sala do apartamento, colocou um disco de Caetano para tocar e me fez ouvir "Oração ao Tempo". Ele avisou que um dia faria sentido. Que a dor não dói para sempre. Tempo, tempo, tempo, tempo.