'Adolescência': psicóloga de série errou como estão dizendo na internet?

Daqui para frente vem spoiler:

O acolhimento clássico do "vem aqui que a tia vai te dar um abraço" é o oposto do que a profissional faz com Jamie. Se ele espera que ela rebata suas lamúrias com elogios, ela surpreende e assiste a autodegradação do garoto com olhos analíticos. Sem se abalar, apesar de acuada, quer entender o que o levou a fazer o que fez. Ele, entretanto, busca em seu olhar a validação para o que sente —o ódio pelas mulheres— e não encontra. Se desespera e volta contra ela a raiva que naturaliza. Aí ninguém mais quer acolhimento: o garoto terno virou o criminoso clássico em cena e o impulso é fugir dali.

"Acolhimento e confronto andam juntos, não são antagônicos", afirma a psicanalista Ingrid Gerolimich, professora da Casa do Saber. O adolescente, ela explica, é um paciente que não tem formação ou ferramentas para lidar com o que sente. "Ele não apresenta culpa, tem uma reação fria. O diagnóstico fácil é que se trata de um psicopata. Mas ele só está ali dissociando a realidade. A partir do momento em que acha que a culpa é do outro, não reflete sobre o que fez", afirma.

A profissional, aí, precisa fazer perguntas de modo a criar espaço para que seja possível que se reflita de fato sobre o que fez. O paciente precisa voltar para si em vez de colocar a vítima no lugar do inimigo. E isso, fica claro no desenrolar do episódio, não dá para fazer enquanto toma um chocolate quente com marshmallow.

"O jovem justifica a necessidade de sobrevivência partindo do princípio de que as mulheres querem aniquilar garotos como ele, que nunca serão escolhidos. E na terapia ele precisa reconhecer esse medo das mulheres e criar as ferramentas para que consiga confrontar a sua própria participação nesses conflitos", ela afirma.