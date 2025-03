'Adolescência', da Netflix: somos a geração de pais que não têm saída

Stephen Graham e Owen Cooper em 'Adolescência' Imagem: Divulgação

Adolescência é um mistério. Por alguma razão cognitiva, apesar de nós, adultos, lembrarmos as agruras dessa fase da vida, não sabemos muito bem porque agíamos de forma tão cruel com nossos pais, por exemplo. Precisava desprezar tudo? Anos depois, criando adolescentes, fui testemunha do "aqui se faz, aqui se paga". Lembro do meu choque quando aquele menino fofinho que fazia perguntas filosóficas como "qual o sentido da vida?" virou os olhos para o que eu dizia à mesa do jantar pela primeira vez. Os olhos dele entraram em órbita e ele nunca mais se interessou verdadeiramente por opinião nenhuma que eu porventura tivesse.

"Acho que o abismo geracional em que pais não sabem muito bem o que está acontecendo com as crianças e adolescentes faz com que os mais novos achem que podem confiar mais em seus pares do que em adultos ou na mídia tradicional para passar valores", diz Lauren Greenfield, criadora de outra série, o documentário "Social Studies", que está na Disney+ americana.

Essa suposta falta de confiança é o prato cheio para jantar fake news e comer misoginia de sobremesa. O resultado dá para ver na série ficcional na Netflix. Se alguém disse no Tik Tok, é lei. No hedonismo do scroll, é mais gostoso confiar em quem não está te pedindo para arrumar a cama. Cérebros de uma geração inteira são, assim, moldados pelo algoritmo. Jamie, o personagem, tem só 13 anos. E já sabe exatamente o que pensa acerca de muita coisa —não necessariamente as opiniões são válidas do ponto de vista do respeito ao próximo.

Se a internet está contra nós, quem estará por nós?

Não temos controle do que estará na internet. As big techs inventoras do sistema não parecem lá muito interessadas no assunto (aqui entra o não-sorriso do Zuckerberg anunciando o fim das agências de checagem e o baile solto de fake news). Pais precisam fazer algo. Mas o quê?