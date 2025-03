'Beleza Fatal' nos traz conforto de consumir exagero proposital das novelas

"Ninguém entra em um galpão escuro em uma rua suspeita sozinha". Esse é um pensamento comum para quem está assistindo ao penúltimo capítulo de "Beleza Fatal". O alívio imediato vem na sequência: é uma novela. E em novela pode tudo. O último episódio, aliás, será transmitido hoje, no streaming da Max, e está fazendo um barulho daqueles nos grupos de Whatsapp e redes sociais. É o título local mais assistido no Brasil desde o lançamento da Max.

Vale colocar filho policial para indiciar a mãe, vale quebrar um Fusca inteiro com uma enxada de jardim, vale conter um ataque histérico com um balde de água fria (literalmente), vale desenrolar um sequestro com começo, meio e fim em cerca de 10 minutos. Vale tudo (perdão pelo trocadilho). Tramas novelescas são a autopermissão para ver (feliz) aquilo que nos faria reclamar de inverossimilhança no consumo de qualquer outro produto audiovisual.

Novela é patrimônio brasileiro. Quando Jacques Audiard, diretor de "Emilia Perez", foi indagado sobre o perfil novelesco de seu controverso filme, respondeu que não tinha intimidade com o gênero. O brasileiro lê a frase com um risinho debochado de canto de boca. Tadinho do Jacques, não entendeu nada. Fez uma novela em um dos países especialistas no gênero, o México, sem nem saber o que era uma novela —deve ser por isso que errou tanto. Não saber o que era o México e não chamar os mexicanos para ajudar contribuiu para o desastre.