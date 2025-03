E a Branca de Neve que trocou o príncipe por um esquerdomacho?

Eles sabem que feminismo é importante, palestram muito bem sobre o interseccionismo porque já leram Patricia Hill Collins, mas na hora de encarar aquela pilha de louça... bem, eles não encaram nada. O esquerdomacho fala muito bem sobre aquelas coisas que deixam a gente suspirando "que homão". Mas quem dá a descarga que eles não acham assim tão importante apertar somos nós mesmas.

O "princeso" —não-príncipe de Branca de Neve— é um ladrão estilo Robbin Hood, que rouba dos ricos para dar para os pobres, indignado com as injustiças sociais causadas pelo governo da rainha má, a madrasta da nossa heroína. Sim, a história segue sendo sobre uma velha ruim e um jovem homem que resolve tudo.

O rapaz junta sua turma para fazer justiça, um militante do reino. Distribui a riqueza. Não se conforma com seus privilégios de homem branco hétero cis. Entendeu tudinho, pensa Branca, que concorda com os ideais do rapaz, se encanta com ele e parte ao seu lado na luta por um mundo mais justo.

No vai e vem da trama, sabemos o que acontece: maçã envenenada, sono eterno, beijo sem consentimento. Afinal, ele não sabia dos poderes mágicos de seus lábios e estava apenas se aproveitando de uma mulher desmaiada. Está aí algo que um esquerdomacho não faria, segundo o discurso padrão da classe. Eles sabem que não é não. Eles entendem que vulnerabilidade feminina não é oportunidade. Eles estão longe de replicar o machismo que seus pais se esforçaram tanto para perpetuar de geração em geração. Será?

O que eles fariam, entretanto, é deixar a roupa molhada dentro da máquina de lavar por tempo suficiente para o cheiro de umidade nunca mais sair delas. Eles terceirizariam a organização das festas infantis dos branca-de-nevinhos para a mãe. O celular da pediatra eles talvez nunca salvem, pois precisam de tempo para bets questionáveis nos dias da rodada futebolística no reino.

O papo é moderninho, mas a atitude em casa é bem tradicional. Fez um ovo frito? Quer aplauso. Seu feminismo de rede social brada por salários iguais para homens e mulheres, mas se recusa a aceitar que as toalhas molhadas não saem sozinhas de cima da cama. Apesar de militar bonito, daquele jeito que empolga a gente, no grupo de Whatsapp dos Robin Hood, ele recebe pornografia e aceita piada homofóbica sem dizer um a. Entende o conceito de mansplanning, mas se considera um pouco injustiçado com a força que as mulheres adquiriram no que chama de empoderamento errado. Na dúvida, interrompe o que estamos dizendo para explicar o que já sabemos. O feminismo correto é aquele que não afeta seus privilégios e mantém seu café passado na hora certa.