Representado por macaco em filme, Robbie Williams queria ser amado. E você?

Foi o diretor Michael Gracey que lançou a pergunta: como Robbie Williams, astro pop britânico, se via? Ele respondeu imediatamente que como um macaco. Alguém ali, inserido e capaz de imitar os humanos, mas bem diferente deles. O desencaixe eterno de uma alma que não se sente exatamente pertencente em lugar algum.

Michael abraçou a informação e ousou. Colocou um macaco de efeitos especiais no papel do protagonista da cinebiografia "Better Man", que conta a trajetória do cantor desde os tempos de Take That —aquela boy band, lembra? O insight rendeu uma indicação ao Oscar de melhor efeitos especiais. Se no poster do filme e no trailer o visual símio parece incômodo, no desenrolar do filme vira característica secundária de uma história repleta de nuances psicológicas que vestem muita gente. Até aqueles que se olham no espelho e se veem como humanos mesmo.

Robbie perseguiu o sucesso a juventude toda influenciado pela vontade de brilhar. "É hora do show", ele aprendeu com o pai. E conseguiu direitinho contornar a possibilidade do fracasso com humor e ausência de medo, um dos segredos para o triunfo em qualquer área.