'Emily em Paris': até entretenimento para não pensar em nada tem limite

A americana desprovida de carisma (Lilly Collins é legal, Emily não) tem uns amigos que são até leais demais perto das presepadas que ela apronta: ficar com o namorado de uma, trair o próprio boy com o vizinho de baixo, mentir para todo mundo e dar umas puxadas de tapete no trabalho. E, depois de uma breve crise de consciência, resolver todos os problemas e sair como heroína da história.

É insuportável. E eu estou assistindo isso há quatro anos. Você também, provavelmente.

"Quanto maior o esforço mental, maior o desconforto", diz a pesquisa. Emily leva à sério. Nenhum sofrimento é profundo o suficiente para não arrumar o cabelo, se maquiar e colocar uma roupa caríssima —como aqueles casacos cabem naquela malinha? e aquelas botas?

Repensar as próprias atitudes, uma moda saudável dos tempos atuais? Só um pouco, enquanto enche uma taça de espumante e mais homens lindos a cortejam.

O pastelão é divertido. Os cenários são belíssimos. Dá vontade de ir para Paris a cada cinco minutos. Comer, beber, fumar e desprezar os outros como um parisiense. Será que é por isso que a gente continua vendo essa bobagem?

(Peraí, Emily caiu esquiando, foi abandonada pelo namorado e surgiu um cara muito bonito italiano imediatamente para resgatá-la. Parece que o cara gato encheu ela de coragem para terminar o namoro assim que desceu a montanha. É isso mesmo, pessoal. Confirmado.)