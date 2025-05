Gabeu: do sertanejo ao queernejo, uma nova voz no campo e na cena LGBTQIA+

Gabeu é filho de Solimões Imagem: Reprodução/Instagram

Agora, prepara o lançamento de um novo EP com quatro faixas, trazendo regravações de músicas caipiras com uma nova estética sonora, mais próxima do rock e do country moderno. A primeira delas é Minas Gerais, de Tião Carreiro e Pardinho, agora em versão dançante com guitarras.

O visual do projeto acompanha essa transformação: couro, látex, spikes, correntes e maquiagem pesada marcam essa fase mais intensa e ousada de sua trajetória.

Gabeu sempre capricha no visual Imagem: Mooluscos / Divulgação

Atento ao desenvolvimento visual de sua obra, Gabeu planeja seguir transitando entre gêneros, assim como sua musa Lady Gaga — do pop ao country, do jazz ao rock. Um artista multifacetado, que transforma sua história pessoal em reinvenção artística.