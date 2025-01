Isabel Gueron: de dublê de Fernanda Torres aos amores e perrengues do palco

Isabel conta que o prêmio lhe ajudou a ser respeitada em sua profissão: "Me sinto uma pessoa muito benquista e muito respeitada pela minha classe. E isso, realmente, é muito precioso. É muito precioso, porque são essas as pessoas que convivem comigo, são as pessoas com quem eu trabalho".

Uma curiosidade... Ainda em 1999, Isabel atuou como dublê de Fernanda Torres —que está sendo aclamada mundialmente—, no filme "Gêmeas", e conta que foi uma experiência incrível e que ajudou muito em sua construção como atriz.

"Eu era uma atriz começando e fui jogada naquele set de filmagem, ainda sem o compromisso de mostrar serviço, porque eu não ia aparecer no filme, mas aprendendo muito de perto. A Fernanda já tinha ganhado o prêmio em Cannes (em 1986), então ela já era a 'Fernanda Torres', já era aquela pessoa que eu tinha visto fazer aqueles filmes todos".

Fernanda Torres, Evandro Mesquita e Isabel Gueron em cena de 'Gêmeas' Imagem: Reprodução/ Instagram

Sua paixão pela interpretação começou quando Isabel ainda era muito nova, quando ia assistir a peças de teatro acompanhada de sua mãe e não se encantava somente com as histórias, mas com os bastidores, em como os atores se ajudavam, em como eles recebiam o público no fim da peça e, foi aí, que decidiu que era com isso que gostaria de trabalhar. Começou a fazer teatro e, com a maioridade, fez faculdade de artes cênicas na Unirio e não saiu mais desse ramo.

"Eu me lembro de uma vez em que estava vendo um musical e que teve um número de coreografia. Durante esse número, uma das atrizes deixou cair um acessório da roupa. Logo, ela saiu de cena e entrou um outro grupo para uma outra coreografia e alguém pegou aquele acessório e resolveu o problema para ela. E eu pensei: quero fazer isso, um trabalho em que um está sempre ajudando o outro, é uma coisa de um trabalho em conjunto que é muito explícito"