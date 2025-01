Globo centenária: documentário para celebrar data 'passa pano' para o grupo

Todo jornalista gosta de contar histórias reais, assim como o Grupo Globo, que em 2025 celebra 100 anos do jornal O Globo e 60, da TV Globo. Tudo lindo, parabéns para a família Marinho. Desde Irineu Marinho, passando por doutor Roberto Marinho e todos os seus descendentes. Cem anos no auge é para pouquíssimos. Tem muito a comemorar. E nesta comemoração um documentário do jornalista Pedro Bial sobre a história do grupo deverá ser exibido no Globoplay e na Globo.

Até aí tudo lindo mesmo! Mas, pelo que já foi mostrado deste documentário, há uma "passada de pano" em relação ao papel da ditadura militar e dos golpistas de 1º de abril de 1964, na concessão da TV Globo —os mesmos que fecharam a TV Excelsior, a principal concorrente da nova emissora, em 1969, e, depois, a Tupi, em 1980. Percebi que também não fala de onde veio o capital para o novo canal virar um império da comunicação logo em seus primeiros anos. Não se falou nas malas de dólares injetados pelo grupo americano Time Life.

A gente gosta das histórias verdadeiras e por inteiro. Atores como Tarcísio Meira, Glória Menezes, Regina Duarte, Rosamaria Murtinho, Francisco Cuoco e Hélio Souto, ídolos na Excelsior, que ganhavam em média 12 mil cruzeiros na época, foram contratados pelo Boni e Walter Clark por 80 mil em media. Só com muitos dólares era possível fazer contratações desta monta.