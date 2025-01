Um canal novinho cheio de coisas boas

A minha primeira sensação ao me deparar com o Canal UOL, no 549 da plataforma Claro TV, e acho que de muitos, foi igual à de uma criança diante de uma linda árvore de Natal. Descobri uma opção na mesmice dos canais a cabo e, lá no alto da nossa árvore, uma estrela reluzente chamada Raquel Arriola, comandando com muito talento e empatia uma super atração UOL Prime, com o melhor do jornalismo produzido por UOL.

Grandes repórteres em campo para trazer conhecimento diversificado, temas leves e pesados para o telespectador, mas com muita elegância.

UOL Prime é uma espécie de cereja de um bolo com fatias deliciosas em vários sabores. Mas chamei Raquel Arriola de estrela, porque é exatamente a isso que ela nos remete, a uma estrela muito cintilante pela postura elegante e discreta que o programa exige, mas com um brilho único, que nos faz ter vontade de ficar por muito tempo diante do vídeo e seguindo suas indicações.

Além do 549 da Claro TV, o Canal UOL está também no 613 da Vivo TV, no 140 da Oi TV, no 546 da TVRO Embratel, no 64 do Zapping, no UOL Play e, agora, no canal 88 da SKY.