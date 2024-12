'Dá pra se dar bem com o corre certo': Lukinhas fala de representatividade

Tocar no Rock in Rio foi muito especial e simbólico, afirma ele, que pouco antes via esse palco como inacessível. "Foi surreal para mim, já que esses sonhos, realmente, não são vendidos pra gente na comunidade. Quando chegava a notícia que ia ter o Rock in Rio, o pensamento nunca era: 'Ah, vamos lá assistir', a gente não tinha esse poder aquisitivo... Ou você vai fazer a compra do mês ou vai comprar o ingresso".

A participação veio de supetão, Lukinhas se preparava para fazer uma passagem de som, já que iria fazer uma participação no show de Thiago Pantaleão, também no Espaço Favela, quando foi surpreendido pelo cancelamento de Lourena e o convite para substituí-la apenas quatro dias antes da apresentação. Ele correu para preparar o show com seu diretor, Matheus Peçanha, e Malak —um dos produtores musicais mais conhecidos do rap brasileiro e um dos responsáveis pelo projeto "Poesia Acústica" que reúne trap, rap e funk desde 2017 e já reuniu cantores como Hariel, Felipe Ret, MC Cabelinho, Orochi, Xamã, Negra Li e Kevin O Chris).

"Obviamente eu estava muito triste pela Lourena, mas também estava muito feliz de poder tocar no palco Favela", afirma o músico. "A representatividade de todo garoto preto, periférico, é muito forte para mim. Essa é uma das formas que tenho de mostrar para a galera da comunidade que dá para fazer o 'corre' certo e se dar bem fazendo o 'corre certo'."

Lukinhas no Rock in Rio Imagem: Reprodução/Instagram

Pagode urbano

Pagode urbano, segundo Lukinhas, é uma mistura do pagode tradicional com uma "linguagem mais direta", como as usadas no trap, rap e funk. O cantor decidiu seguir o estilo por conta de sua história. Segundo ele, sua proximidade com o pagode aconteceu mais ao ouvir "Palavras Diretas", parceria de Rodriguinho com Thiaguinho.