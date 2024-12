TV Brasil se reconstruiu e retoma identidade com respeito às suas raízes

A agricultura e as culinárias regionais de um país tão diverso como o nosso também se fazem presentes na grade da emissora, abrindo espaço para produtoras independentes regionais, dando um colorido todo especial à programação.

A emissora também mantém no ar o excelente programa ''Brasil Visto de Cima'', com narração primorosa do grande ator Caio Blat. Trouxe de volta uma de suas marcas mais importantes, o programa "Sem Censura", no seu tradicional horário das 16h, mas muito melhor e com uma apresentadora antenada com o seu tempo e com o social e o político, Cissa Guimarães.

E entre as novidades há também filmes nacionais bem atuais, favorecidos pela Lei Paulo Gustavo, e até novelas superatuais da Turquia, como "Um Milagre" (no horário das 22h), e a novela de Portugal, "Sangue Oculto", estrelada pela nossa Luana Piovani e por Sofia Alves, Sara Matos e João Catarré.

E, para encerrar, há ainda a promessa de uma novela brasileira, a ser produzida com uma verba já liberada pelo BNDES.