Troca de emissora por Datena já era esperada

Desde que assumiu o risco de ser candidato à prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena sabia que não voltaria à Band. Se ganhasse - o que era improvável - não voltaria mesmo. Mas esperto e cuidadoso com a carreira, como sempre se mostrou, sabia que não poderia voltar ao jornalismo da Band.

Estrategicamente, Datena preparou o seu futuro na TV. Através de seu amigo/irmão, o senador Jorge Kajuru, ele esquentou a sua volta. Num jantar de gala em sua residência, o senador, que está com um programa na Rede TV!, anunciou que traria seu grande amigo Datena para a emissora.

Claro que este anúncio aguçou a concorrência. O SBT, que anda com problemas de identidade, se jogou numa contratação com nome e sobrenome. Datena, que já se aventurou algumas vezes no entretenimento, sabe que a sua faixa de conforto é o jornalismo policialesco. E, certamente por isso, aceitou a proposta de um programa nesses moldes, já que seu filho Joel Datena está garantido lá na Band, pelo menos por enquanto.