Tiro no pé? 'Mania de Você' muda estratégia, infla elenco, mas não convence

João Emanuel Carneiro acertou em "Da Cor do Pecado", "A Favorita" e "Avenida Brasil", mas depois disso tem errado muito. Não foi nada bem em "A Regra do Jogo", foi mais ou menos em "Segundo Sol" e, agora, em "Mania de Você", erra geral.

A trama inicial parecia interessante, com uns seres que não pareciam muito humanos, mas dava para engolir. Porém, a partir da morte de Molina (Rodrigo Lombardi), a história ganhou um ar tecnológico de vez. Todos os personagens passaram a ser robotizados, e se iniciou um jogo à la Big Brother. E só foi piorando. Sem contar as cenas sem explicação e sentido alguns, com cortes da edição, o que só afastou o telespectador.