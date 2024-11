Novo SBT: quem está por trás de Daniela Beyruti nas mudanças de programação

Provavelmente foi uma sugestão de Ratinho a Daniela, pois nos últimos 13 anos ele vinha exercendo, e muito bem, a função de Diretor de Programação e Conteúdo Multiplataforma da Rede Massa, que pertence ao apresentador e empresário. A rede paranaense, que é um braço do SBT naquele estado, se mantém muito bem na vice-liderança por lá.

Mauro Lissoni é daqueles profissionais experientes, assim como Pelegio e Fraga, que conhece muito de televisão e, especialmente, de programação popular. Com certeza uma opção acertada de Daniela chamá-lo para assessorá-la neste momento.

Mas não pensem que Ratinho saiu prejudicado por Lissoni assumir o SBT. Muito pelo contrário, inclusive!

Podem acreditar que esta nova grade horizontal de programação que o SBT lança na próxima segunda-feira, e que promete fazer toda a diferença na audiência da emissora criada por Silvio Santos, tem muito a ver com a experiência do novo diretor.

As mudanças começam às 17h15 com o encolhimento do programa "Tá Na Hora", que vai mal com o público, e a chegada às 18h30 do ícone "Chaves", após milhões de pedidos para voltar à programação da emissora, emendando às 19h45 com a novela infanto-juvenil "A Caverna Encantada", de Iris Abravanel, num horário muito mais adequado.

Depois, às 20h45, o telejornal "SBT Brasil", evitando a concorrência dos telejornais da Rede TV!, Band e Record. Concorrerá apenas com o "Jornal Nacional", da Globo, não sendo esta uma adversária direta do SBT.