Hugo Henrique fez hit para Marília aos 10 anos: Escrevi sem saber o que era

Carreira

Com apenas 10 anos, o cantor teve algumas de suas composições gravadas por Marília Mendonça, como "Perto de Você". Questionado sobre o teor de suas letras, Hugo admite que não tinha ideia do que era um relacionamento abusivo, apesar de ter escrito sobre isso tão novo. "Óbvio que eu nunca tinha passado por aquilo, mas acho que a composição sempre foi algo além disso, além da minha experiência. É uma conexão mesmo com Deus, é o meu momento de inspiração".

Outra música do cantor gravada por Marília é "Ausências", que tem mais de 400 milhões de visualizações no YouTube. Outros músicos que gravaram suas composições são Gustavo Mioto, Jorge e Mateus, entre outros. Apesar disso, Hugo diz que a riqueza conquistada com a música é subjetiva e destaca que ganhou mais dinheiro compondo do que como cantor, até porque a carreira do compositor não precisa de tanto investimento e trabalho como a carreira de cantor.

"Lógico, eu tenho uma carreira desde os cinco anos, mas a carreira artística envolve muitas outras coisas, tem um investimento alto por trás. Já na composição, não tem essa parte dos investimentos. Você acertou uma música, a música começou a andar bem e você começa a receber o Ecad [direitos autorais]. Então, acho que com a composição, eu já cheguei num lugar que eu nunca imaginei que chegaria, tanto na quantidade de músicas gravadas ou nos valores que já recebi".

Trabalho Atual

Atualmente, o cantor está nas paradas de sucesso com "Dia 1", parceria com Murilo Huff, que já havia gravado "Uma Ex", composta por Hugo. Os dois já tinham planos de gravar juntos quando ambos eram compositores, e agora conseguiram conciliar as agendas e estão com a parceria em alta nas redes sociais e streamings. O plano de Hugo é gravar mais algumas edições desse projeto em outras cidades, como São Paulo, Londrina e Fortaleza, com participações especiais.