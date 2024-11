Globo e Globoplay estudam mudar liberação de novelas no streaming; entenda

A direção da Globo e do Globoplay estão avaliando ampliar o tempo entre o momento em que os capítulos das novelas da TV aberta vão ao ar e a disponibilização deles no streaming.

Eles descobriram o óbvio, que a disponibilização do capítulo logo em seguida, com apenas duas horas de atraso, faz com que o Globoplay se transforme no maior concorrente da sua emissora aberta. É tão claro que isso aconteceria que parece que estamos lidando com uma casa de doidos.

Se você oferece o mesmo produto com toda a liberdade de escolha de horário para assistir, me parece evidente que o consumidor vai escolher a maior facilidade. Quem foram os gênios globais que não perceberam isto antes?