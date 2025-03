Reginaldo Rossi e manguebeat: a música e resistência de Johnny Hooker

Nascido e criado em Recife, Johnny Hooker começou sua jornada na música aos 15 anos, tocando em pequenos espaços. Ele foi um dos primeiros artistas independentes LGBTQIAPN+ de Pernambuco a ganhar projeção nacional. "Comecei com 15 anos, tocando onde dava. Foram anos de luta até conseguir espaço, mas nunca desisti."

Seu primeiro álbum, "Eu Vou Fazer uma Macumba pra Te Amarrar, Maldito!", trouxe músicas intensas, que conquistaram o público. Em conversa com a coluna, o cantor recordou a emoção de ter uma de suas canções na trilha do filme "Tatuagem" (2013), o que abriu portas para sua participação como ator na novela "Geração Brasil" (Globo, 2014). Ele também destacou como sua música se conectou ao audiovisual ao longo dos anos, com canções incluídas em trilhas de novelas e séries.