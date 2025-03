Alicia X: uma artista entre o Kwai, a música e a reinvenção pessoal

Com milhões de seguidores e seus icônicos cabelos vermelhos, Alicia X conquistou espaço no universo digital com suas produções para o Kwai. Mas a influenciadora, atriz e cantora está em um novo momento da carreira: uma transição definitiva para a música, especialmente para o sertanejo, gênero que marcou sua infância no interior de São Paulo.

Em conversa com esta coluna, Alicia fala sobre sua trajetória na arte, desde os primeiros passos na música, influenciados por seu pai, até a descoberta do poder da composição. Revela também os bastidores de sua participação no reality show A Fazenda 15 (Record), um divisor de águas que a fez repensar sua postura e amadurecer emocionalmente. Entre desafios, polêmicas e aprendizado, ela admite que saiu do reality transformada.

"Eu nasci cantora. Cantando desde sempre, desde pequena", conta ela. "Meu primeiro contato com a música foi com o meu pai. Ele sempre cantou, e a gente ouvia muito Dolly Parton, Kenny Rogers, Elvis Presley e Frank Sinatra". Já sobre A Fazenda, ela fiz que teve "medo de as pessoas conhecerem meu lado frágil. Então criei uma casca, mas no fim aprendi muito sobre mim mesma".