O novo vacilo da Band! Emissora pode perder projeto da novela 'Romaria'

Críticos e telespectadores, acredito, torcemos para que a Band cresça, gere empregos para artistas e técnicos em São Paulo e em todo o Brasil. Mas está difícil. A sensação é de um eterno "me ajuda a te ajudar".

Agora, a emissora da família Saad está prestes a perder um projeto de peso: a novela "Romaria", baseada no romance de Letícia Wierzchowski, que teria direção de Jayme Monjardim. O nome dispensa apresentações. Além de uma carreira consolidada na Globo, Monjardim esteve à frente de sucessos como "Pantanal" e "Ana Raio e Zé Trovão", a primeira e única novela feita totalmente fora de estúdios, na extinta Manchete.

Mesmo com esse histórico, a Band parece relutar em assumir seu despreparo para retomar a teledramaturgia. O mais curioso é que, no passado, a emissora do Morumbi teve um setor razoavelmente estruturado, responsável por tramas como "Floribella", "Dance Dance Dance" e "Água na Boca". Mas, em 2009, encerrou as produções de forma melancólica, dispensando grandes profissionais. Agora, 16 anos depois, admite sua incapacidade de voltar ao segmento.