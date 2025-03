Cercado de expectativas, Eita, Lucas! vira uma grande decepção para o SBT

Meses de expectativa cercaram a estreia do programa Eita, Lucas!, de Lucas Guimarães, no SBT. A curiosidade do público poderia ter se convertido em uma surpresa agradável — ou em uma grande decepção. E foi a segunda opção.

O primeiro problema foi a duração. Para um programa nesse formato, duas horas seriam o mínimo, além de uma diversidade maior de quadros. No entanto, a atração se limitou a Chuveiro ou Dinheiro e Pegue o que Der — ambos batidos em programas populares e, para piorar, mal executados, sem despertar emoção nem na plateia nem nos telespectadores.

Aliás, fica a pergunta: para que toda aquela estrutura? As viagens pelo Brasil, a imensa plateia? Nada disso se justificou. O programa poderia muito bem ter sido realizado no próprio auditório do SBT.