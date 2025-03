Uma novela só não salva uma emissora! O quer acontece com 'Beleza Fatal'?

Lola (Camila Pitanga) em 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/Pivô Audiovisual

Há também o fator do próprio sucesso da trama de Raphael Montes no streaming. Quem já está imerso na lógica do "maratonar" dificilmente migraria para acompanhar a novela em capítulos diários.

Além disso, há quem defenda que uma novela feita para streaming não funciona na TV aberta. Confesso que essa teoria ainda não me convenceu. Para ter certeza, precisarei acompanhar mais experiências como essa.

O que me parece inegável é que estamos diante de um desperdício. Uma novela tão bem escrita, tão bem dirigida por Maria de Médicis, e interpretada com maestria por um elenco de peso —Camila Queiroz, Camila Pitanga, Murilo Rosa, Caio Blat, Vanessa Giácomo, Marcelo Serrado, Giovanna Antonelli e Herson Capri, todos nomes consagrados da nossa teledramaturgia— não merecia estar afundando no fracasso justamente na TV aberta, o espaço que popularizou tantos desses talentos.

Mas essa é a realidade que a Band nos apresenta.