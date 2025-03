'Falta identificação': Giuseppe Oristanio cita etarismo nas novelas atuais

O teatro me dá algo que a televisão e o cinema não conseguem: a troca imediata com o público. É onde me sinto mais vivo.

Ele também falou sobre a peça ''Doidas e Santas'', marcante em sua carreira. "Essa peça é muito especial para mim. Estar em cena com um elenco tão afinado por tantos anos fez com que nos tornássemos uma verdadeira família. Cada apresentação é única, porque o público sempre traz uma energia nova".

Giuseppe Oristanio em 'Belaventura' Imagem: Reprodução/ Record

Outro tema abordado foi o etarismo na televisão, um desafio que ele percebe na indústria e que, segundo ele, impacta a identificação do público com as histórias contadas. Com um olhar crítico sobre o mercado de entretenimento, Giuseppe ressaltou a importância da experiência e do talento na construção de uma obra audiovisual de qualidade.

As novelas perderam um pouco da sua força porque o público não se identifica mais. Como pode uma avó ter 45 anos e uma neta de 25?.

Atualmente, o ator está envolvido no longa-metragem "Antes do Nascer do Sol", dirigido pelo cineasta gaúcho Osnei de Lima, que se dedica a explorar a cultura e as histórias da região Sul do Brasil. "'Antes do Nascer do Sol' é um filme que celebra a cultura gaúcha e a força dos imigrantes. Fazer parte disso é uma honra".