'Influencers vendem bem, mas não sabem interpretação', avalia Hugo Gross

Registro de trabalho e influenciadores

Sobre a batalha do sindicato em exigir que os novos artistas tenham estudo e registro profissional, Hugo diz que é para que não se banalize a profissão e para que percebam que atuar não é para qualquer um. Com o "boom" das redes sociais, por exemplo, influenciadores digitais surgem dia após dia, mas ele explica que o público que os acompanha na internet não é o mesmo público que assiste à televisão.

Nada contra os influencers, eles vendem um produto muito bem, mas não entendem da interpretação, e o público que segue 'fulano de tal' não entende que quem assiste televisão não é o mesmo público da internet. Principalmente os idosos, que amam e amavam as novelas das emissoras de televisão, não entendem isso, que não é o mesmo segmento que já foi.

Ele relembra que em 2023, quando a influenciadora Jade Picon foi escalada para fazer a novela "A Travessia" no horário nobre da Globo, ele foi chamado para conversar com o diretor Ricardo Waddington. Sugeriu então uma contrapartida: oportunidades para outros atores e atrizes com estudo mas sem visibilidade. A proposta foi aceita, porém, até hoje as oportunidades não foram dadas.

E eu pedi para ele que desse oportunidades para essa galera que está precisando trabalhar, que é da periferia. Ele olhou para a Adelia Croce (empresária) e perguntou se era fácil de escalar e ela respondeu que era. Ele não é obrigado, mas o Ricardo falou olhando nos meus olhos e, até agora, eu estou esperando cumprir, e a Adelia também.

Hugo também cita o caso da ex-BBB Beatriz Reis (a Bia do Brás), que participou da novela "Família É Tudo", de Daniel Ortiz, no lugar de Gil do Vigor, economista e ex-BBB, que não foi autorizado a participar da trama. Bia, apesar de ter ficado conhecida nacionalmente pelo reality e de não ter nenhum trabalho reconhecido, já tinha o registro de atriz por ter estudado teatro, além disso, ela cumpriu a Lei 6533/78 que permite que produções artísticas escalem pessoas que não fizeram nenhum trabalho: é pedida uma autorização específica, onde são analisadas as características do personagem e se, realmente, a pessoa escalada é a única pessoa que possui essas características.