'Quero emocionar': Lary sobre projeto próprio, após compor para Iza e Ivete

Seu novo trabalho, "Com Amor, Lary", é um álbum pop com inspirações no pagode e no sertanejo. Ele foi gravado no MAC (Museu de Arte Contemporânea), Niterói (RJ), cidade natal da artista. Um dos destaques é a música "Em Busca da Minha Sorte" —que citei no início deste texto—, porém há canções como "Briga Boba" em parceria com Marvvila.

Como Lary já explicou, a sonoridade de suas canções pode passear por diversos estilos e é o que acontece com "Briga Boba". "É bem quente e divertida! Acho que vai quebrar as expectativas da galera com relação à sonoridade, uma vez que não é um pagode, mas, sim, um pop com elementos de funk!"

A carreira de compositora me ajudou a entender, principalmente, o que eu queria como cantora. Quando eu comecei a escrever para outros artistas foi quando entendi o que queria cantar. Sinto que esse novo projeto —lançado nessa sexta-feira (11)— é um novo começo da minha carreira.

Com esse trabalho, Lary diz que espera tocar o coração das pessoas. "Quero que as pessoas tenham vontade de chorar, de rir, que se emocionem. Quero provocar sensações com esse álbum". Outra composição de Lary, "500 km", gravada por Mumuzinho, pode ser ouvida na trilha da novela "Volta Por Cima" (Globo).