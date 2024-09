Moacyr Franco gostaria de continuar a fazer TV e revela ter vários projetos

Ele conta que realizou diversas reuniões com Ratinho e que os dois têm projetos juntos, além de ter dado várias ideias para o SBT através do apresentador e enfatiza que eles são grandes amigos. "O Ratinho é um grande amigo, é uma pessoa muito limpa, muito honesta comigo. Ele me dá atenção, eu chego e falo pra ele tudo o que eu penso… É verdade que depois ele acaba não fazendo nada, mas ele escuta tudo", diz rindo na última frase.

Mas ali, esbarra no seguinte: Primeiro é a questão das despesas e outra coisa importante é que os estúdios do SBT estão todos ocupados com os programas semanais, o que é no mínimo uma coisa boba, porque um cenário… O chinês faz um edifício de 50 andares em 19 dias, um cenário faria em 15 minutos. Então, eu acho isso um desperdício todos os estúdios do SBT estarem ocupados.

Saída de A Praça É Nossa

Moacyr trabalhou com Manoel de Nóbrega em 1959 e anos depois. Com uma carreira consolidada, aceitou trabalhar em 2005 com Carlos Alberto de Nóbrega em A Praça é Nossa, do SBT, onde criou o personagem caipira "Jeca Gay" que tinha o bordão "Chique no úrtimo" que estourou em todo o país, sendo relembrado até hoje.

Seu contrato com o SBT não era para fazer especialmente A Praça, ele estava lá porque tinha trabalhado na série humorística "Meu Cunhado", com Ronald Golias. Porém, como já dito, ele aceitou o convite e fez dois personagens no humorístico de Nóbrega. Sua saída da Praça e da emissora foi repentina. Ele foi apenas chamado na direção, em novembro de 2017, e avisado sobre a decisão. Moacyr conta que ficou muito triste e chocado, pois havia contribuído muito para a emissora, apresentou o Concurso de Paródias —que era um sucesso e só saiu do ar por questão de direitos autorais e também criou, junto de seu filho Guto, o seriado "Ô... Coitado", com Gorete Milagres.