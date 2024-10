O que você nunca soube sobre Ary Toledo

Teve um casamento badaladíssimo com a vedete Marly Marley, umas das mulheres mais lindas da época, que enfeitava os programas humorísticos machistas daquele momento. Silvio Santos foi o padrinho, já que era grande amigo do casal. Quando se separaram, por suspeita de traição da parte dele, continuaram amigos, e ela, como empresária, o tornou bastante rico como o grande humorista do Brasil, lotando shows pelo país.

Nessa época, ele foi contratado pelo grupo do 0900 para contar piadas no telefone de quem ligasse num determinado número anunciado. O cachê era US$ 1, numa época brava da nossa economia (anos 1990), e aumentou ainda mais seu patrimônio. Neste momento, pediram a ele alguém que contasse fofocas para o mesmo serviço. E Ary me indicou. Passei a fazer parte deste seleto grupo e ganhava em dólar para gravar uma ou duas fofocas por semana no telefone. Ele poderia ter escolhido outros dois colegas muito famosos, mas me indicou, por simpatia e afinidade. Minha eterna gratidão.

Damos agora adeus ao piadista que deixa um acervo do mais típico do brasileiro, o bom humor. Que não se perca nunca. Sua partida, mesmo quase aos 90 anos, é um piada de péssimo gosto.