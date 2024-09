MC Rebecca estreia no Rock in Rio e diz usar sua voz a favor das mulheres

Com sete anos de carreira, MC Rebecca fez sua estreia no Rock in Rio na última sexta-feira (13), no Palco Sunset, ao lado do Funk Orquestra e MV Daniel, e levou o funk proibidão para o festival, dando mais ainda a cara carioca para os 40 anos do evento. Antes, a funkeira havia levado o funk carioca para Portugal, onde se apresentou no Rock in Rio Lisboa em 2021, além de algumas turnês internacionais.

Sempre procurando mostrar a força e a valorização feminina, Rebecca contou que esse momento foi muito importante para ela como mulher preta, mãe, cria de favela, pois mulheres como ela lutam diariamente e sonham em serem reconhecidas.

Rebecca também falou sobre sua luta pelo empoderamento feminino e disse que hoje já é diferente a forma que as funkeiras são respeitadas, mas que ainda estão no caminho de conseguirem ser mais respeitadas.